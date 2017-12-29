الداخلية: العثور على جثة داخل مبنى مهجور في مقابة

2017-12-29 - 12:53 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية أنها عثرت على جثة داخل مبنى مهجور في منطقة مقابة.

وأوضحت في حسابها عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (28 ديسمبر/كانون الأول 2017) «العثور على جثة داخل مبنى مهجور في منطقة مقابة، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها».