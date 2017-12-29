» أخبار
الداخلية: العثور على جثة داخل مبنى مهجور في مقابة
2017-12-29 - 12:53 م
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية أنها عثرت على جثة داخل مبنى مهجور في منطقة مقابة.
وأوضحت في حسابها عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (28 ديسمبر/كانون الأول 2017) «العثور على جثة داخل مبنى مهجور في منطقة مقابة، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها».
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-12-29تكتل المعارضة في لندن يدعو إلى وقف المحاكمات العسكرية ويقول إنها تعبير واضح عن مسار "عسكرة الدولة"
- 2017-12-29السجن سنتين بدلا من ثلاث لشقيقين في قضية اعتداء على شرطيين
- 2017-12-29الاستئناف: السجن 7 و10 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهمين بالانضمام لتيار الوفاء
- 2017-12-29التمييز تحكم لصالح سميرة رجب في شكواها ضد صحيفة الأيام ورئيس تحريرها
- 2017-12-28الوفاق: محاكمة الشيخ علي سلمان بسبب دوره في المبادرة القطرية الأمريكية السعودية "تصفية لحسابات إقليمية"
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus