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الداخلية: العثور على جثة داخل مبنى مهجور في مقابة

2017-12-29 - 12:53 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية أنها عثرت على جثة داخل مبنى مهجور في منطقة مقابة.

وأوضحت في حسابها عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (28 ديسمبر/كانون الأول 2017) «العثور على جثة داخل مبنى مهجور في منطقة مقابة، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها».

 

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