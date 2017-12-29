السجن سنتين بدلا من ثلاث لشقيقين في قضية اعتداء على شرطيين

2017-12-29 - 1:02 م

مرآة البحرين: عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة شقيقين كانا قد اعتديا على شرطيين حضرا للقبض على أحدهما، والصادر عليه حكم بالسجن 5 سنوات في قضية سرقة، وحاول الآخر منعهما أداء واجبهما؛ واكتفت بحبس كل منهما لمدة سنتين فقط عوضًا عن السجن لمدة 3 سنوات المحكوم بها على كل منهما.

كانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بمعاقبة المستأنف الثاني (المطلوب) "37 عامًا" والمستأنف الأول "25 عامًا" بالسجن لمدة 3 سنوات، وببراءة الأول من تهمة السب والقذف.

وتعود التفاصيل إلى ما أبلغ به العريف المجني عليه الأول، والذي قال إنه عندما توجه برفقة العريف -المجني عليه الثاني- تنفيذًا لأمر الضبط الصادر بحق المستأنف الثاني أثناء ما كانا على واجب عملهما بمنطقة اللوزي، إذ قام كل من المستأنفان بالاعتداء عليهما بالضرب، حيث أن المطلوب منهما محكوم عليه بالسجن 5 سنوات بقضية سرقة.

وأضاف المجني عليه أن المستأنف الثاني أحدث إصابةً في يده أثناء الاعتداء عليه، وكذلك قام شقيقه -المستأنف الأول- بإحداث إصابات متفرقة في جسمه، فيما اعتدى الثاني على سلامة جسم المجني عليه الثاني، حتى تمكنا من السيطرة على المستأنف الأول وتم القبض عليه، لكنه تمكن من الهروب مقاومًا إياهما باستخدام القوة والعنف للتخلص من قبضتهما، موضحًا أن المطلوب كان في حالة سكر.

وثبت للمحكمة أن المستأنفان بتاريخ 23/9/2014، اعتديا على سلامة جسم العريف المجني عليه الأول حال كونه أحد قوات الأمن العام وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا.

المستأنف الثاني: اعتدى على سلامة جسم العريف المجني عليه الثاني حال كونه أحد قوات الأمن العام وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا.

المستأنف الأول:

أولاً: استعمل القوة والعنف مع المجني عليه الأول بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو القبض على المستأنف الثاني ولم يبلغ بذلك مقصده.

ثانيًا: رمى الموظفان العامان المجني عليهما بإحدى طرق العلانية بما يخدش من شرفهما واعتبارهما بأن وجه إليهما الألفاظ المبينة بالمحضر في مكان عام وذلك أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.