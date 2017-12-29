تكتل المعارضة في لندن يدعو إلى وقف المحاكمات العسكرية ويقول إنها تعبير واضح عن مسار "عسكرة الدولة"
2017-12-29 - 1:26 م
مرآة البحرين: عبر تكتل المعارضة البحرينية في لندن عن رفضه الكامل والقاطع لكافة الاحكام والمحاكمات السياسية التي تعقد في البحرين منذ أكثر من سبع سنوات لمعتقلي الرأي في البحرين. مشددا على ضرورة وقف المحاكم العسكرية التي قضت بأحكام إعدام جماعية هي الأولى من نوعها في تاريخ البحرين. مشددا على أن هذه المحاكم تعبر تعبيرا واضحا عن مسار عسكرة الدولة في البحرين وإعلان الأحكام العرفية بطريقة غير مباشرة.
وحمل البيان الصادر عن تكتل المعارضة (الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول 2017) حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مسؤولية عسكرة الدولة وأحكام الإعدام، مضيفا "إن المحاكم العسكرية كانت ولا تزال تفتقد لكل الضمانات الحقوقية.
وفيما يتعلق بمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ندد التكتل باستمرار سجنه ومحاكمته على قضايا وهمية وطالب النيابة بإحضار الملك وولي العهد ووزير الديوان ومساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط كشهود إثبات في حالة استمرار المحاكمة باعتبارهم الشهود الفعليين على مجريات الاتصال الذي يحاكم عليه الشيخ علي سلمان.
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