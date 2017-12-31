هذه هي البحرين: 15 شهيداً و14 حكماً بالإعدام وإغلاق الوسط وحلّ وعد واقتحام الدراز وزيارة لإسرائيل

2017-12-31 - 8:16 م

مرآة البحرين (خاص): مرّ العام 2017 ثقيلاً ومنهكاً، قاسياً وعنيفاً وتصعيدياً. الوضع السياسي يختم عامه السادس أكثر قتامة وتأزماً، حرية التعبير والرأي أكثر إخراساً، الأحكام القضائية أشدّ قسوة وانتقاماً، كل شيء يسير باتجاه إنهاء الهامش الأخير للدولة، مقابل إطلاق يد الاستبداد والقمع وكتم الأنفاس والأصوات.

15 شهيداً قضوا خلال هذا العام 3 منهم إعداماً، آخرين عبر الاستهداف المباشر على يد قوات الأمن البحرينية. 14 بحرينياً صدر في حقهم حكماً بالإعدام على خلفيات سياسية، 8 منهم في محاكم مدنية و6 في محاكم عسكرية. 155 بحرينياً أُسقطت جنسياتهم قضائياً لأسباب سياسية. أحكام بالسجن المؤبد بشكل شبه يومي.

إغلاق جريدة الوسط البحرينية والقضاء على آخر صوت إعلامي مستقل. حلّ جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) والقضاء على الهامش الأخير للعمل السياسي العلني في البلاد.

استحداث قضايا جديدة على الحقوقيين والسياسيين المسجونين أصلاً بهدف تغليظ الأحكام. صدور الحكم بحبس آية الله قاسم سنة مع وقف التنفيذ ومصادرة 3.3 مليون دينار وعقارين، واقتحام منطقة الدراز المحاصرة منذ أكثر من عام وسقوط 5 شهداء و286 معتقلا وآية الله قاسم تحت الإقامة الجبرية. واستحداث تهمة جديدة ومحاكمة الشيخ علي سلمان وآخرين بتهمة التخابر مع قطر.

على صعيد العلاقات الخارجية، البحرين تقطع علاقاتها مع دولة قطر وتشارك في حصارها مع السعودية والإمارات، وواشنطن توافق على صفقة أسلحة للبحرين بقيمة 3.8 مليار دولار، وكونجرس الفيفا ينعقد في البحرين بمشاركة إسرائيل، وانتهاء العام بوفد بحريني يزور إسرائيل بشكل علني.

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