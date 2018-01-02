مجلس النواب يقرر تأجيل جلسة اليوم إلى الخميس نظرا إلى سفر معظم النواب للخارج

2018-01-02 - 1:25 م

مرآة البحرين: قرر مجلس النواب تأجيل جلسته المقررة اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس القادم، وذلك لاعتذار عدد كبير من النواب عن حضور جلسة اليوم نظرا إلى سفر معظمهم إلى الخارج.

ويأتي تأجيل الجلسة خشية عدم تحقيق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة.

وكان مجلس النواب قد شهد في عديد من الجلسات الماضية رفع الجلسات وعدم اكتمالها لاختلال النصاب القانوني بالإضافة إلى تأخر بداية الجلسات عن موعدها، ورفعها كذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.