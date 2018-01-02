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السجن سنة لمتهمين بحرق إطارات في المحرق
2018-01-02 - 1:47 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حضورياً بالحبس سنة، لمتهمين بإشعال حريق في إطارات وسكب زيت على شارع الشيخ عيسى بالمحرق، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتدعي السلطات أن "المتهمان وآخرون مجهولون قاموا في يوم 5 يناير/كانون الثاني 2017 الساعة الخامسة عصرا، بوضع إطارين على شارع الشيخ عيسى بالمحرق، وسكبوا الزيت عليها وأضرموا فيها النار، ثم لاذوا بالفرار وقد أسفرت التحريات عن اشتراك المتهمين في ارتكاب الواقعة وبسؤالهم عن الواقعة اعترف بها المتهم الثاني على نفسه وعلى المتهم الأول كما أقر الأخير في محضر جمع الاستدلالات".
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