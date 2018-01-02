تأييد سجن 5 متهمين 3 سنوات في قضية تجمهر بجنوسان

2018-01-02 - 1:58 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم بالسجن 3 سنوات لخمسة متهمين بالتجمهر في جنوسان.

وتزعم السلطات أن المتهمين (من 18 إلى 28 سنة) وآخرين مجهولين قد تجمعوا على الشارع العام بمنطقة جنوسان مساء، وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة وعدد من إطارات السيارات وعبوة بها بنزين، حيث قاموا بإشعال النيران في الإطارات بواسطة زجاجات المولوتوف.

اسندت النيابة إلى المتهمين أنهم جميعا في 14 سبتمبر/أيلول 2014، أشعلوا عمدا وآخرين حريقا في منقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا واخرين مجهولين في تجمهر، وأنهم حازوا عبوات مولوتوف، فيما وجهت للخامس أنه حاز السيف دون ترخيص من وزير الداخلية.