النيابة العامة تحفظ قضية المحامي عيسى بورشيد المتهم بالتعاطف مع قطر

2018-01-02 - 2:13 م

مرآة البحرين: حفظت النيابة العامة البحرينية القضية المتهم فيها المحامي عيسى بورشيد بالتعاطف مع قطر.

ونشر الناشط يوسف الجمري عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر وثيقة من النيابة العامة مؤرخة بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2017 جاء فيها "تفيد النيابة العامة أن القضية رقم 203138/2017 - النيابة العامة - ضد المدعو عيسى فرج البورشيد والذي يحمل الرقم الشخصي 541102877 قد تم حفظها بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، شكوى إدارية... وقد أعطيت هذه الإفادة بناء على طلب المشكو في حقه".