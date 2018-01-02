2018-01-02 - 3:08 م

مرآة البحرين (أ ف ب): دعت البحرين الإثنين مواطنيها لعدم السفر "نهائيا وتحت أي ظرف" لإيران بسبب "الاضطرابات الواسعة وأعمال العنف" في البلد الإسلامي ذي الغالبية الشيعية.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على تويتر مواطنيها أيضا بمغادرة إيران فورا "مع توخي أقصى درجات الحذر والحيطة".

وحذرت المملكة الخليجية الغنية بالنفط مواطنيها من أن إيران "تمر باضطرابات واسعة وأوضاع أمنية غير مستقرة" تتخللها "أعمال عنف بالغة الخطورة".

ويسافر المسلمون الشيعة، الذين يمثلون غالبية في البحرين، إلى إيران بشكل عام لأسباب دينية.

والعلاقات بين البحرين التي تحكمها سلالة سنية وإيران الشيعية متوترة بسبب اتهامات المنامة لطهران بالتدخل في شؤونها الداخلية.

والبحرين هي أول دول خليجية توجه تحذيرا من السفر إلى إيران حيث قتل 12 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية الخانقة في مدينة مشهد الخميس قبل أن تنتقل لمدن أخرى وتتحول إلى احتجاجات على النظام.