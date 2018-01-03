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ملك البحرين يجتمع بولي عهده وقائد الجيش
ملك البحرين مستقبلا ولي عهد وقائد الجيش (بنا)
2018-01-03 - 5:56 ص
مرآة البحرين: اجتمع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الثلاثاء (2 يناير/ كانون الثاني 2018) بولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة وقائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة.
وقال بيان رسمي إن الملك بحث معهما "الخطط المستقبلية لتطوير كافة اسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين".
يأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من قضاء محكمة عسكرية بالإعدام بحق 6 بحرينيين اتهمتهم النيابة العسكرية بالتخطيط لاغتيال قائد الجيش.
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