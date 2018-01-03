رئيس الوزراء البحريني زار الكويت لطلب مزيد من الدعم المالي

2018-01-03 - 6:14 ص

مرآة البحرين: استقبل أمير الكويت صباح الأحمد الصباح الثلاثاء (2 يناير/ كانون الثاني 2018) رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال زيارة قصيرة.

وذكرت معلومات أن الزيارة كانت تهدف للحصول على موافقة الكويت في الاستمرار في الدعم المادي الذي تقدمه للبحرين، وذلك بعد انتهاء حصتها من المارشال الخليجي الذي أقرته دول خليجية للبحرين العام 2011.

وقال بيان رسمي إن اللقاء استعرض "مسار العلاقات التي تربط بين البلدين وما وصلت اليه من مستويات متقدمة على صعيد التنسيق والتعاون ثنائيا وخليجيا".

وأنهت 3 دول (السعودية، الإمارات والكويت) حصصها من المارشال الخليجي الذي أقرته دول مجلس التعاون بنحو 10 مليارات دولار، بينما لم تدفع قطر حصتها المقررة 2.5 مليار بسبب الخلافات السياسية.

وتعاني البحرين من أزمة مالية كبيرة بسبب تراجع أسعار النفط والاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ 7 أعوام.