وزارة المالية تقول إن البحرين ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة 2018

2018-01-03 - 6:32 ص

مرآة البحرين: أعلنت وزارة المالية الأربعاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017) التزامها بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة خلال عام 2018، وذلك في إطار الالتزام المشترك لمجلس التعاون الخليجي.

وقالت المالية إن "الحكومة ستتخذ الإجراءات بالتعاون مع السلطة التشريعية من أجل إقرار قانون الضريبة المضافة وتهيئة القطاع الخاص والمؤسسات التجارية مع ضمان توافر الاستعدادات اللوجستية والتقنية اللازمة".

ودخلت الضريبة الانتقائية حيّز التنفيذ نهاية ديسمبر الماضي وتشمل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وبدأت السعودية والإمارات تنفذ ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، فيما قررت الكويت وعمان تأجيل تطبيقها.