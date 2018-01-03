البحرين تعتقل رجل دين شيعي لتنفيذ حكم بالحبس 6 أشهر

2018-01-03 - 6:43 ص

مرآة البحرين: اعتقلت السلطات البحرينية الثلاثاء (2 يناير/ كانون الثاني 2018) رجل الدين الشيعي محمود العالي، لتنفيذ حكم بالحبس.

وأيّدت محكمة بحرينية حبس العالي 6 أشهر على خلفية تعبيره عن التضامن مع الزعيم الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم بعد إسقاط جنسيته.

واعتقلت البحرين عدد كبير من رجال الدين الشيعة لمشاركتهم في اعتصام أمام منزل الشيخ قاسم بالدراز للتعبير عن إدانتهم لإسقاط جنسيته ومحاكمته.