اعتقال الشاب المحكوم بالإعدام حسين الراشد إثر حملة أمنية واسعة في دمستان

2018-01-03 - 10:46 ص

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات الأمنية تمكنت من اعتقال ابن بلدة دمستان، الشاب المحكوم بالإعدام حسين عبدالله خليل الراشد (29 عاما) في ظروف غامضة، مساء الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018.

وأوضح حساب "أحرار دمستان" عبر تويتر أن هناك قلق على مصير الشاب المسقطة جنسيته والمحكوم بأحكام سجن طويلة إلى جانب الحكم بالسجن المؤبد، والذي تطارده السلطات منذ العام 2008، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت.

وتشن السلطات حملة أمنية واسعة شملت عشرات المنازل في بلدة دمستان في الأيام القليلة الماضية، وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 تمكنت القوى الأمنية من اعتقال الشاب المطارد والمحكوم بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية في قضية سياسية "محمد حبيب هلال".