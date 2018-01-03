السجن 3 سنوات والإبعاد لشرطي أدخل هاتف نقال وخاتم لنزيل في سجن جو مقابل رشوة مالية

2018-01-03 - 11:04 ص

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 3 سنوات على شرطي في سجن جو تلقى رشوة من نزيل في السجن شهرته «بلاوي» مقابل إدخال هاتف نقال وخاتم، وأمرت المحكمة بتغريمه 200 دينار، وإبعاده نهائيا عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، كما قضت المحكمة بسجن النزيل «المتهم الثاني» لمدة 3 سنوات.

الواقعة وردت بها معلومات إلى ملازم أول بإدارة الامن الوقائي، بشأن قيام شرطي حارس بسجن جو «غير المتهم» بإدخال ممنوعات للنزلاء مقابل مبالغ مالية، فتم عمل كمين له في أحد المجمعات بالقرب من دوار ألبا حوالي 9 ونصف مساء والقبض عليه وحينها أقر بقيام «الشرطي» المتهم الأول بأخذ رشوة من أحد النزلاء مقابل إدخال أغراض، وبسؤال المتهم الأول الذي كان برفقة ذلك الشرطي أقر بأنه استلم مبلغ 200 دينارا من أحد النزلاء مقابل إدخال أغراض، وأنها بحوزته في المنزل فتم التوجه برفقته لمنزله وجلب المبلغ والأغراض.

وفي تحقيقات النيابة العسكرية اعترف الشرطي بأنه اتفق مع أحد النزلاء لإدخال هاتف نقال وخاتم مقابل عطية معجلة قدرها 200 دينار، واتفق معه على ان يسلم الهاتف والخاتم والمائتي دينار لأحد الأشخاص وهو شريكه في الغرفة التي يسكن بها، وبعدها اتصل به والتقيا وبإرشاده تمكن افراد الشرطة من العثور عليه في مسكنه.

وأنكر النزيل «المتهم الثاني» ما نسب إليه وقال أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تفجير، ويقضي عقوبته منذ حوالي أكثر من سنتين، فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 11/1/2016، المتهم الأول: بصفته موظف عام، شرطي بإدارة الاصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، قبل لنفسه بشكل مباشر مبلغ مالي مقداره 200 دينار مقابل قيامه بإدخال هاتف نقال وخاتم للنزيل حال كون هذا العمل اخلالا بواجبات وظيفته .

المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة الموصوفة في البند السابق بان سلمه المبلغ المالي وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.