التحالف بقيادة السعودية ينفي منع دخول مساعدات لليمن

2018-01-03 - 11:06 ص

مرآة البحرين (رويترز): نفى التحالف العسكري الذي يقاتل في اليمن بقيادة السعودية ما تردد عن منعه دخول مساعدات وإمدادات أساسية أخرى وذلك بعد تقرير لرويترز يشرح بالتفصيل مدى الصعوبات التي يواجهها اليمن للتغلب على تفش جديد لمرض الدفتيريا.

ونقل التقرير الذي نشرته رويترز في 29 ديسمبر كانون الأول عن منظمة الصحة العالمية قولها إن 380 مريضا دخلوا مستشفيات في أنحاء البلاد لإصابتهم بالدفتيريا منذ أغسطس آب. وإلى جانب الدفتيريا يشهد اليمن مجاعة على نطاق واسع وواحدة من أسوأ موجات الكوليرا على الإطلاق.

وفي بيان لرويترز لم يتطرق التحالف إلى الدفتيريا بالاسم.

وقال متحدث باسم التحالف في البيان الذي أرسل بالبريد الالكتروني إن التحالف ينفي تماما ما تردد عن أنه منع وصول أي مساعدات أو مؤن حيوية إلى الشعب اليمني وإنه يؤكد على أن هذه المزاعم تفتقر إلى أي دليل.

وجاء في تقرير رويترز الشهر الماضي وفي تحقيق أجرى في وقت سابق أن الحصار الذي تقوده السعودية بهدف منع وصول أسلحة إلى جماعة الحوثيين المسلحة أفضى إلى عزل البلاد التي تصنف بأنها أفقر دولة بالشرق الأوسط.

ولا تدخل المؤن الحيوية ومنها الغذاء والدواء والوقود والمعدات الطبية والبطاريات والألواح الشمسية.

وأوضح التقرير أن معظم الشحنات الإنسانية التي تشمل أغذية وأدوية كانت تدخل لكنه أوضح أن القوات التي تقودها السعودية أرجأت الشحنات الإنسانية والتجارية وأغلقت الموانئ.

وقال المتحدث إن الحوثيين يؤخرون دخول المساعدات الإنسانية موضحا أن ذلك يضر بأنشطة توفير مساعدات طبية ويعطل حملات التحصين التي تقوم بها منظمات إغاثة دولية.