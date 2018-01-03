إيران تعيد فتح معبرين حدوديين مع كردستان العراق

2018-01-03 - 11:13 ص

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن إيران أعادت يوم الثلاثاء فتح معبرين حدوديين مع منطقة كردستان العراق كانت قد أغلقتهما بعد استفتاء أيد استقلال المنطقة الكردية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر القوات، بالسيطرة على مناطق تزعم كل من بغداد وحكومة كردستان العراق ملكيتها وذلك بعد استفتاء على الاستقلال أجرته كردستان العراق في سبتمبر/أيلول 2017.

ويريد العبادي السيطرة على المعابر الحدودية بين المنطقة الكردية وإيران وتركيا وسوريا بما في ذلك معبر يمر عبره خط أنابيب لصادرات النفط إلى تركيا.

وعارضت إيران، وبها أقلية كردية أيضا، استقلال الأكراد العراقيين وبناء على طلب من بغداد أغلقت معابرها مع المنطقة الكردية في شمال العراق وأوقفت جميع الرحلات الجوية من وإلى هناك.

ونقلت الوكالة عن القنصلية الإيرانية في أربيل قولها "سيعاد فتح منفذي تمرجين في بيرانشهر وبرويز خان في قصر شيرين الحدوديين مع أربيل والسليمانية اللذين تم إغلاقهما منذ فترة بناء على الطلب الرسمي من الحكومة العراقية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حيث سيتم إجراء التبادلات التجارية على هذه الحدود فضلا عن تنقل الركاب".

وتمر 50 بالمئة من صادرات إيران للعراق عبر معبر برويز خان.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن فرامرز أكبري حاكم قصر شيرين قوله إن إعادة فتح معبر برويز خان سيعيد آلاف الإيرانيين للعمل.

وأعادت طهران بالفعل فتح معبر باشماخ مع المنطقة الكردية العراقية في أكتوبر/تشرين الأول.