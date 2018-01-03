أكثر من 1000 مسافر عالقون في البحرين بعد مشاكل في رحلتهم على طيران الخليج

2018-01-03 - 6:34 م

مرآة البحرين: ذكرت صحيفة "تاي راث" التايلانديّة (3 يناير/ كانون الثاني) أنّ هناك 1000 مسافر عالقون في البحرين بعد مشاكل في رحلاتهم إلى جورجيا. ولفتت الصحيفة إلى أن من بينهم 20 مسافرًا تايلنديًا.

وقال أحد الركاب للصحيفة التايلانديّة إنّ المشاكل بدأت في مطار سوفارنابومي الدولي في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث اضطّروا إلى الانتظار 10 ساعات قبل الإقلاع، وبعد ذلك، لم يُسمح للطائرة أن تهبط في مطار البحرين.

حسب قوله فقد اضطرت الطائرة إلى الهبوط في مطار دبي، حيث قام الركاب بالتظاهر وواجهوا بعض المشاكل لعدم توفّر التأشيرة المطلوبة منهم للدخول.

وأضافت الصحيفة أنّه حين وصل الركاب إلى البحرين على متن طائرة أخرى، رفض الركاب الخروج من الطائرة إلى أن تحل الأزمة، وبعدها قاموا بالتجمع عند مكتب شركة طيران الخليج في المطار، إلاّ أن أحدًا لم يتجاوب معهم أو يمدّهم بأيّ معلومات.

ورفضت شركة السفريات في بانكوك تحمّل أيّ مسؤوليّة.

وبالتالي اضطر الركاب إلى أن يمكثوا في البحرين يومين، مطالبين بالعودة إلى بانكوك، بحسب الصحيفة.