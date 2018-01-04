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البحرين تعفي البعثات الدبلوماسية والقادمين من الضريبة الانتقائية
الضريبة الانتقائية تشمل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة
2018-01-04 - 6:54 ص
مرآة البحرين: أصدر وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة قرارا بإعفاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية من ضريبة السلع الانتقائية.
وجاء في القرار "تعفى من ضريبة السلع الانتقائية - بشرط المعاملة بالمثل - الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة".
واشترط القرار أن يكون استخدام السلع الانتقائية لأغراض شخصية أو رسمية، وويطبق هذا الإعفاء عند الاستيراد فقط، وتقديم أدلة مستندية كافية لإثبات وجهة السلع.
كما نص القرار على أن تعفى من الضريبة السلع الإنتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى المملكة على ألا تكون ذات صفة تجارية، وذلك بذات شروط وضوابط الإعفاء من الضرائب الجمركية.
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