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رئيس الوزراء أطلع الملك على نتائج مباحثاته مع أمير الكويت
ملك البحرين اطلع على نتائج زيارة رئيس الوزراء للكويت 2 يناير 2018
2018-01-04 - 7:07 ص
مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية الأربعاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017) إن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة آطلع الملك حمد بن عيسى آل خليفة على نتائج زيارته للكويت.
وخلال استقباله في قصر الصخير أطلع خليفة بن سلمان الملك على زيارته ومباحثاته في الكويت مع الأمير صباح الأحمد الصباح وولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح.
وكانت معلومات قد ذكرت أن الزيارة كانت تهدف للحصول على موافقة الكويت في الاستمرار في الدعم المادي الذي تقدمه للبحرين، وذلك بعد انتهاء حصتها من المارشال الخليجي الذي أقرته دول خليجية للبحرين العام 2011.
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