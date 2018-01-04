الوفاق: اعتقال نائب رئيس المجلس العلمائي يعكس السجل الأسود للسلطات في استهداف الحريات الدينية

2018-01-04 - 1:51 م

مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن اعتقال السلطات لنائب رئيس المجلس العلمائي (أكبر هيئة دينية للشيعة في البحرين)، الشيخ محمود العالي لتضامنه مع آية الله الشيخ عيسى قاسم يعكس "حجم العداء الذي تكنه السلطات للحريات الدينية والرأي الآخر".

وشددت الوفاق في بيان لها على أن هذا الاستهداف يعكس "السجل الأسود للسلطات في استهداف الحريات الدينية بوحشية، وهذا الاعتقال امتداد لاعتقال العشرات من علماء الدين ومحاكماتهم والتشهير بهم والإساءة لهم واستهداف آخرين بسحب جنسياتهم واستدعائهم للتحقيق والتنكيل بهم في المنافذ والتعدي السافر ضدهم وهو جزء من مشروع ممنهج يتضمن الإهانة والازدراء الرسمي وشبه الرسمي بالمذهب الجعفري وبالمنتمين له".

وطالبت الوفاق بضرورة الإفراج عن العلامة العالي وبقية العلماء المعتقلين ووقف استهداف العلماء وهم بالعشرات، على حد قولها.