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الداخلية تزعم أن حساب "ائتلاف 14 فبراير" يدار من إيران
2018-01-04 - 1:54 م
مرآة البحرين: زعمت وزارة الداخلية البحرينية أن حساب "ائتلاف 14 فبراير" عبر تويتر مصدره إيران وتتم إدارته من هناك.
وفي بيان لها قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن "الحساب الرسمي لما يسمى بـ«ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي -الذي أعلن دعمه للسلطات الإيرانية ضد موجة التظاهرات الشعبية التي تعم المدن الإيرانية- تتم إدارته من إيران".
وأضاف بأنه في إطار "عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وانطلاقا من واجباتها القانونية، فقد تبين أن الحساب الرسمي لما يسمى بـ«ائتلاف 14 فبراير» المدرج ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية مصدره إيران وتتم إدارته من هناك".
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