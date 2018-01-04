السجن 3 سنوات لموظف بالمرور لاستيلائه على سيارات محجوزة وبيعها سكراب

2018-01-04 - 2:09 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 3 سنوات على موظف بإدارة المرور يعمل سائق رافعة لإدانته بالاستيلاء على سيارات محجوزة بالإدارة وبيعها سكراب.

الواقعة أبلغ بها شاب بحريني، كان قد تم القبض عليه يقود دراجة نارية من نوع تريل بسرعة تفوق سرعة الشارع وبدون ترخيص فتم حجز الدراجة في ساحة الإيواء بإدارة المرور، لكنه بعد فترة شاهد الدراجة يقودها شخص في أحد الشوارع، فتوجه إلى المرور وأبلغ بذلك، وعندما تمت مراجعة المركبات بساحة الإيواء تبين اختفاء 5 مركبات أخرى بحرينية وسعودية، فتم عمل تحريات دلت على أن المتهم الذي يعمل سائق رافعة بالمرور والمكلف بنقل المركبات من ساحة الإيواء بالإدارة إلى ساحة ألبا، هو من استولى على السيارات والدراجة، كما شهد صاحب سكراب بأن المتهم جلب له السيارات وباعها عليه وعندما طلب منه الأوراق الخاصة بها كان يؤكد له بعدم الحاجة لذلك لأنه المسؤول عن تلك المركبات.

وفي التحقيقات أنكر المتهم وقال أنه عمل في الإدارة منذ عام 2004 وحتى 2014، وحول الواقعة قرر بأن رئيسه أبلغه بترك المركبات خارج ساحة الإيواء في ألبا لكي يأتي أصحابها ويأخذونها ولا داعي لإعادتها للإدارة مرة أخرى، نافيا سرقتها، بينما يواجه المتهم تهم اختلاس أموال وجدت في حوزته بصفته موظف عام، والتوصل للاستيلاء على المبالغ والمنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية والتصرف في مال منقول ليس له حق عليه