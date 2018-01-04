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نجاة رئيس الأركان الكويتي من حادث طائرة هيلكوبتر أثناء زيارة لبنجلادش
2018-01-04 - 2:23 م
مرآة البحرين (رويترز): نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزارة الدفاع قولها إن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر نجا سالما بعد أن تعرضت طائرة هليكوبتر تقله ووفدا مرافقا لحادث بسبب "الضباب الكثيف" خلال زيارة رسمية لبنجلادش.
وقالت الوزارة في بيان "المروحية التي تقل رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له خلال زيارته لبنجلادش تعرضت لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى لاحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك".
وأضافت "لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين وتم التأكد من سلامة الجميع."
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