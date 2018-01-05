بحريني يلجأ إلى فرنسا بعد تعرضه للتعذيب في مركز شرطة

2018-01-05 - 5:28 ص

مرآة البحرين: لجأ بحريني إلى فرنسا (13 ديسمبر/ كانون الثاني 2017) بعد تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي في مركز شرطة.

وقال يونس سطان (شقيق عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان محمد سلطان) إنه تعرض للتعذيب في مركز مدينة حمد، وذلك للضغط عليه للعمل مع الأجهزة الأمنية في البحرين.

وأفاد سلطان أن ضابطا يدعى طاهر العلوي واثنين آخرين قاموا بتجريده من ملابسه والاعتداء عليه جنسيا كما قاموا بضربه وركله في أماكن متفرقة من جسمه.

وأمر الضابط العلوي الضباط الآخرين بمغادرة الغرفة وأخذ جميع ملابس يونس سلطان معهم بعيدًا، واستأنف الضابط العلوي التحقيقات معه بينما كان عاريًا بشكل كلي وهدده بتوجيه اتهامات بالإرهاب له في حال رفض التعاون معه.

وقال سلطان إن العلوي أمهله 15 يوما للعودة لمركز الشرطة للاتفاق على آلية العمل "لم أذهب وامتنعت عن الرد على الاتصالات".

وأضاف "بعد يومين تلقيت اتصالا من الضابط العلوي وقال لي "هل أنت خائف مني؟ اتصال في هذا الوقت من الليل بالطبع يخيفك، أليس كذلك؟ انتهى الموعد النهائي الخاص بك"

وقال إنه في ذات اليوم قرر مغادرة البحرين إلى فرنسا حفاظا على سلامته.