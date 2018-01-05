السعودية تبني مدينة طبية بـ 100 مليون دينار في درة البحرين

2018-01-05 - 5:56 ص

مرآة البحرين: وقعّت جامعة الخليج العربي أمس الخميس (4 يناير/ كانون الثاني 2017) باكورة عقود إنشاء مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية مع الصندوق السعودي للتنمية.

وكان العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر خلال زيارته للبحرين أبريل/ نيسان 2010 ببناء مدينة طبية تتبع لجامعة الخليج العربي، التي تم تحديد موقعها في درة البحرين.

ويحتوي المستشفى الرئيسي على 300 سرير ومجموعة متكاملة من العيادات الخارجية، إضافة إلى 15 غرفة عمليات وخدمات طبية مساندة مثل مختبرات وصيدلية".

وتخدم المدينة بحسب رئيس الجامعة الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي جميع مواطني دول المجلس.

واختارت السعودية تمويل مشاريع إسكانية وتعليمية في المحافظة الجنوبية، بعيدا عن المناطق ذات الغالبية المعارضة التي تعاني منذ سنوات من الإهمال.