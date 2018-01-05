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الداخلية: القبض على سائق سيارة كان يتباهى بإجرائه سباقا على أحد الشوارع الرئيسية
2018-01-05 - 10:21 ص
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على سائق سيارة، كان يتباهي بإجرائه سباقا على أحد الشوارع الرئيسية في البلاد، وذلك عبر نشره لمقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنها حجزت السيارة، وتقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.
وأوضحت في بيان لها أن "سائق المركبة كان يقود سيارته بسرعة عالية ، خلافاً للأنظمة والقواعد المرورية، معرضاً بذلك حياته وحياة الآخرين للخطر"، داعية إلى "الالتزام بالقانون بما يضمن سلامة المجتمع من الحوادث المرورية" على حد قولها.
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