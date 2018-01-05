مالية الشورى ترفض مد الرقابة على الشركات المملوكة للحكومة بنسبة 25٪

2018-01-05 - 10:23 ص

مرآة البحرين: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برفض مشروع بقانون نيابي يهدف إلى مدّ نطاق الرقابة التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها فأكثر، في حين أن النسبة الحالية 50% فأكثر.

ويهدف مشروع القانون إلى إحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية دون أن تتكبّد خسارة مبالغ كبيرة نتيجة تأسيس شركة حكومية لا يمكن إدارتها بفاعلية.

وقالت اللجنة في تقريرها أن الهدف من الإبقاء على رقابة الديوان للشركات المملوكة للحكومة بنسبة 50% فأكثر «لأن هذه النسبة تمثل الأغلبية فهي تخول الدولة أو أشخاص القانون العام سلطة اتخاذ القرارات الإدارية والمالية المناسبة، والتأثير على إدارة الشركات وتوجيهها بما يضمن تحقيق أهداف المشاركة مع القطاع الخاص».

من جانبها حذّرت الحكومة من أن إقرار المشروع بقانون سيؤدّي إلى إحجام القطاع الخاص عن الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، سيما وأن مساهمة الدولة في مثل هذه الشركات يقوم على اعتبارات عدة وأولويات مختلفة من بينها تبنّي توجه الدولة في دعم شراكة القطاعين العام والخاص والحاجة إليها في تلك القطاعات من خلال مباشرة تلك الشركات نشاطات معينة يتطلب الأمر بشأنها أن يساهم القطاعان العام والخاص.