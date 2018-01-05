سقوط استئناف متهم بحيازة مولوتوف

2018-01-05 - 11:09 ص

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، غيابيًا، بسقوط استئناف متهم بحيازة عبوات حارقة، محكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر فقط نظرًا لصغر سنه.

وذكرت في حيثيات حكمها أنه لما كان المتهم تخلّف عن الحضور وهو يعلم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر استئنافه، وكان الحكم موضوع الاستئناف قد قضى ضده بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، فإنه لا يسع المحكمة إزاء ذلك إلا أن تقضي بسقوط استئنافه عملاً بنص المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت السلطات زعمت أن ثلاثة متهمين قاموا في 20 يناير/كانون الثاني 2017 بحرق سيارة بداخلها أسطوانة غاز ومولوتوف بغرض تفجيرها في منطقة سار.

ويقول الملازم الموكل له التحقيق في القضية أنه تمكن من تحديد هوية المتهمين الثلاثة عن طريق "التحريات".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة بعد أن وجهت لهم انهم ارتكبوا بتاريخ 20/1/2017 الآتي:

المتهم الأول:

1- شرع بإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

2- أشعل عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات المبينة الوصف والنوع بالأوراق تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ووجهت للمتهمَين الثاني والثالث أنهما حازا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم الخامة والخاصة للخطر.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق ببراءة المتهم الأول "20 عامًا" مما نسب إليه من اتهام بالشروع في إحداث تفجير بمنطقة سار عبر إحراق سيارة وُوضِعَ بداخلها اسطوانة غاز وإطارات؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة، وأن أقوال شهود الإثبات ومتهم آخر غير جديرة باطمئنانها وثقتها.

فيما عاقبت المستأنف ومتهم ثانٍ، والبالغة أعمارهما 15 عامًا، بالحبس لمدة 6 أشهر لكل منهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.