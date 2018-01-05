السعودية تغير وضع أرامكو إلى شركة مساهمة

2018-01-05 - 11:12 ص

مرآة البحرين (رويترز): غيرت المملكة العربية السعودية وضع شركة أرامكو السعودية لتصبح شركة مساهمة ابتداء من أول يناير كانون الثاني حسبما قالت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية (أم القرى) يوم الجمعة في خطوة رئيسية لطرح عام مبدئي مزمع.

وقالت الجريدة إن رأس مال الشركة "يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية".

وأضافت أن الشركة يديرها "مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات". ويكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

وقالت إن الحكومة ستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني.