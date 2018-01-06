الاستئناف تؤيد سجن 3 متهمين 3 أعوام في قضية ضرب اثنين واحتجازهما في مزرعة بحجة أنهما مخبرين للشرطة

2018-01-06 - 3:31 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى على 3 مستأنفين، أكبرهم في الـ24 من العمر وأصغرهم 16 عامًا، مُدانين بأنهم وآخرين مجهولين حجزوا حرية شابين "19 عامًا - أحدهما عربي الجنسية" في إحدى المزارع بمنطقة توبلي، وجردوا العربي من ملابسه بعدما ضربوه وأجبروه على العودة إلى مسكنه عاريًا من ملابسه، بحجة أنهما يعملان "مخبرَين" لصالح أفراد الشرطة التابعين لوزارة الداخلية؛ وذلك بتأييد سجن المتهمين الثلاثة لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات.

وكان الشاب العربي قال للشرطة بأنه فوجئ بأحد الملثمين يستوقفه أثناء مروره قرب مسكنه في منطقة توبلي، ويجبره على التوجه معه إلى منطقة زراعة قريبة، وهناك رأى 20 شخصًا آخرين كلهم ملثمين، مضيفًا أن هؤلاء جميعًا قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وأجبروه على خلع ملابسه والمشي أمامهم عاريًا منها، بحجة أنه يعمل مخبر لدى الشرطة لرصد الاحتجاجات.

وقال الشاب الثاني (بحريني) أن سيارتَين حضرتا وتوقفتا خلفه وترجل منهما ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة أيديهم وأرجلهم وقاموا بسحبه من ملابسه إلى إحدى المزارع القريبة، كما حضر ثلاثة آخرين، والذين واعتدوا عليه بالضرب بواسطة ألواح خشبية وأنابيب بلاستيكية، وقاموا بشتمه، فيما ظلّ داخل المزرعة لحوالي مدة ساعتين تقريبًا، ومن ثم سحبوه إلى خارج المزرعة وهربوا من المكان.

وتقول السلطات أنها تمكنت من تحديد هوية المتهمين واعتقالهم عن طريق "التحريات".