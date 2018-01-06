تأييد سجن 4 متهمين بوضع قنبلة وهمية في عالي 3 و5 سنوات

2018-01-06 - 3:44 م

مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة استئنافات أربعة متهمين بوضع قنبلة وهمية على طريق عام في منطقة عالي، محكوم على ثلاثةً منهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وبحبس الرابع لمدة 3 سنوات نظرًا لصغر سنه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمين وآخرين مجهولين قد اتفقوا فيما بينهم على الالتقاء خلف أحد مآتم منطقة عالي للقيام بأعمال الشغب، وأعدوا لذلك إطارات وعبوة بترول وجسم محاكي لأشكال المتفجرات عبارة عن اسطوانة غاز سوداء ملفوفة بأسلاك كهربائية، وعليها شريط لاصق أزرق اللون، وحملوا الأدوات وتوجهوا إلى شارع الشيخ زايد ووضعوا الإطارات.

ثم سكب المتهم الأول البترول عليها وأشعل الثالث الحريق، بينما وضع المستأنف الثاني الجسم الوهمي بالقرب من الإطارات وفروا هاربين من المنطقة، ومن خلال إجراء التحريات تم التوصل لهوية عدد من المشاركين في الواقعة هم المُدانين الخمسة بالقضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم بتاريخ 26 يوليو/تموز 2016:

أولاً: وضعوا وآخرون مجهولون نموذجًا محاكيًا لأشكال المتفجرات في الطريق العام وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثانيًا: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثالثًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، رابعًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.