إصابة رئيس أركان الجيش اليمني في انفجار لغم أرضي
2018-01-06 - 3:45 م
مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول حكومي كبير إن رئيس أركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي أصيب في انفجار لغم أرضي أثناء زيارته لمحافظة الجوف بشمال البلاد حيث تدور اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي ومقاتلين من جماعة أنصار الله (الحوثيين).
وأضاف المسؤول أن العقيلي أصيب بجروح طفيفة في الانفجار الذي وقع يوم الجمعة خلال تفقده لمواقع حكومية في منطقة خب والشغف بمحافظة الجوف.
وسيطرت القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي على معظم أنحاء المنطقة بعد قتال عنيف ضد الحوثيين الشهر الماضي.
وكثفت القوات المناهضة للحوثيين والمدعومة من تحالف تقوده السعودية هجوما على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وتسيطر على معظم أنحاء شمال اليمن منذ مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعدما غير ولاءه في الصراع الممتد منذ قرابة ثلاث سنوات.
وقال الحوثيون إن العقيلي وعددا من مساعديه أصيبوا في الانفجار ووصفوا إصابات العقيلي بالخطيرة.
وعين هادي العقيلي في المنصب في سبتمبر/أيلول خلفا للواء محمد المقدسي الذي عين في منصب مستشار رئاسي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الأسبوع الماضي أن مقاتلين يمنيين محليين تدعمهم قوات إماراتية قتلوا العشرات من أعضاء جماعة الحوثي في اشتباكات عنيفة بجنوب غرب اليمن كما أغلقت أحد طرق الإمداد الرئيسية لهم إلى مدينة تعز ثالث أكبر مدينة يمنية.
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