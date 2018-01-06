السعودية تعترض صاروخا بالستيا في منطقة حدودية مع اليمن

2018-01-06 - 3:53 م

مرآة البحرين (أ ف ب): اعترضت السعودية الجمعة صاروخا بالستيا فوق منطقة نجران الواقعة في جنوب غرب البلاد والمتاخمة للحدود اليمنية، بعد ساعات على إعلان الحوثيين في اليمن إطلاق صاروخ في اتجاه المملكة.

وأعلن الحوثيون صباح الجمعة إطلاق الصاروخ عبر قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم. وأوضحت "المسيرة" في تغريدة على تويتر أن "الصاروخ الذي تمت تجربته استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران".

وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية على حسابها على "تويتر" أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً بالستياً فوق نجران"، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وهو ثالث صاروخ يطلقه اليمنيون على السعودية منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

واعترضت السعودية الصاروخ الأول في تشرين الثاني/نوفمبر، والثاني في كانون الأول/ديسمبر فوق العاصمة الرياض. وقد استهدف أحدهما المطار الدولي والثاني قصر اليمامة، المقر الرسمي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتتهم السلطات السعودية إيران بتسليح الحوثيين، لكن طهران تنفي ذلك.

ومنذ آذار/مارس 2015، ينفذ تحالف بقيادة السعودية غارات جوية مكثفة في اليمن، دعما للرئيس عبدربه منصور هادي الذي طرده الحوثيون من صنعاء بعد استيلائهم على العاصمة في أيلول/سبتمبر 2014 ومناطق واسعة من البلاد.

وقتل أكثر من 8750 شخصا في هذه الحرب منذ بدء التدخل السعودي.