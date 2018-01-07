2018-01-07 - 10:50 م

مرآة البحرين: قال رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبد اللطيف المحمود "أن دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات وقوات درع الجزيرة قد أفشلت المؤامرة العالمية على مملكة البحرين، وما نتج عنها من منع للتداعيات التي خطط لها لتقويض أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي ونشر الفوضى فيها".

جاء ذلك خلال المؤتمر العام الرابع للتجمع والذي عقد أمس السبت 6 يناير 2017، في جمعية المهندسين.

وأشار المحمود إلى أن "التجمع عازم على خوض الانتخابات النيابية والبلدية القادمة"، مؤكداً أن "المجلس النيابي لا يمكن أن يؤدي دوره إلا من خلال أعضائه المدعومين من جمعيات سياسية شعبية وفق برامج انتخابية واضحة، فالأفراد المستقلون لا يستطيعون ولن يستطيعوا القيام بواجب العمل النيابي المتعدد الأشكال والأهداف بجهود ذاتية فردية أو تكتلات ضعيفة"

وذكر المحمود أن "تجارب الانتخابات في البحرين أثبتت أن انتخاب المستقلين يضعف عمل المجلس النيابي"، مستدركا "إننا لا نقلل من الجهود التي بذلها الإخوة أعضاء المجالس النيابية في الفصول التشريعية الأربعة من عام ٢٠٠٢ ، فلقد كان كل فصل تشريعي تجربةً لها خصوصياتها ، ولأعضاء مجلس النواب فيها خبراتهم التي اكتسبوها ، لكننا نرى أن المشروع الإصلاحي لن يؤتيَ ثماره الفضلى إلا بتطوير العمل الانتخابي ليكون معتمداً على البرامج التي تقدمها الجمعيات السياسية وعلى وعي الناخب بأهمية العمل الجماعي من خلال الجمعيات السياسية».

وأشار إلى أن الناخب في البحرين "قد جرب انتخاب النواب المستقلين فكانت النتيجة هذا الضعف في عمل مجلس النواب الذي أصبح حديث الناس والصحافة والمجالس"، داعيا لعدم لوم النواب المستقلين على ترشحهم لهذا المنصب بل يقع اللوم على الناخبين الذين انتخبوهم وهم يعلمون أن النائب المستقل لا يستطيع التغيير بمفرده، فالنائب ليس سوى واحدٍ من أربعين نائبا في مجلس النواب .

وقال المحمود في كلمته "أن التجمع يتعرض لحرب شعواء ممن كانوا في صفه من القوى الوطنية، وأن هناك من كان يحاول فصل التجمع وإضعافه من أجل إقامة تجمعات أخرى بدلا منه، ولكيلا يكون تجمع الوحدة الوطنية قويا وحراً"، مضيفاً "هناك من كان يؤيدنا في الظاهر وفي الوقت نفسه كان يعمل ضدنا في الخفاء".