2018-01-07 - 10:49 م

مرآة البحرين: قالت المحامية فاطمة الحواج في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد 7 يناير 2017، أنها رفعت شكوى جنائية ضد النائب السابق محمد خالد الى النائب العام.

وقالت إنها رفعت الشكوى ضد خالد بتهم إزدراء الطائفة الشيعية، وإهانة رمزا او شخصاً يمجده او يقدسه لدى اهل الملة، والتحريض على بغض طائفة.

وتمنت الحواج ان لا تحفظ الشكوى. وكانت المحامية هدى الشاعر تقدمت يوم الخميس الماضي بشكوى مماثلة، وأتت هذه الشكاوى بعد ان قام محمد خالد بإعادة نشر تغريدة مسيئة للامام المهدي(ع)، قبل أن يحذفها تحت ضغط تعرض له من قبل العديد من المواطنين.