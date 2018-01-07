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وزارة الداخلية : 400 دينار الحد الأدنى لمنح التأشيرة لأسرة العامل الأجنبي
2018-01-07 - 10:52 م
مرآة البحرين: أصدر وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بشأن تعديل تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.
وجاء في القرار بمادته الأولى:« يستبدل بنص المادة ج من المادة 2 من القرار رقم 121 لسنة 20077 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي بأن لا يقل الدخل الشهري للعامل الأجنبي أو صاحب العمل عن 400 دينار بحريني".
فيما نصت المادة الثانية أن يستثنى المرخص لهم العاملين الحاليون الذين منحوا رخصة الإقامة قبل العمل بأحكام هذا القرار من تطبيق الحكم الوراد في البند ج من المادة 3 من القرار رقم 121 لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.
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