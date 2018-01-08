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السعودية تقر بتحطم طائرة في صعدة كان اليمن قد أعلن عن إسقاطها
طائرة من نوع تورنيدو التي قال اليمن إنه أسقط واحدة منها
2018-01-08 - 6:25 ص
مرآة البحرين: أكدت وكالة الأنباء السعودية تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية السعودية في اليمن تحطمت يوم الأحد (7 يناير/ كانون الثاني 2017)، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة في محافظة صعدة.
وقال البيان السعودي إن الطائرة تحطمت "بسبب عطل فني أثناء قيامها بعمليات عسكرية". وأضاف أن التحالف بقيادة السعودية قام بعملية خاصة لإجلاء الطيارين اللذين نجيا من الحادث.
وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لحركة أنصار الله قالت في وقت سابق إنها أسقطت المقاتلة في محافظة صعدة مشيرة إلى أنها بريطانية الصنع من طراز تورنيدو.
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