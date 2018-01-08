البحرين: الحكومة تتجه لاقتراض 13 مليار دولار

2018-01-08 - 6:54 ص

مرآة البحرين: قالت صحيفة محلية الاثنين (8 يناير/ كانون الثاني 2017) إن الحكومة تخطط لاقتراض 5 مليارات دينار (13 مليار دولار).

ورفعت الحكومة منتصف العام الماضي سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار.

وذكرت صحيفة البلاد إن مصرف البحرين المركزي يعتزم إصدار أدوات دين حكومية بقيمة تفوق 5.2 مليارات دينار، ضمن الخطة السنوية للاقتراض من السوق بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتواجه البحرين صعوبات مالية بسبب تراجع أسعار النفط والاضطرابات السياسية المستمرة في البلاد منذ 7 سنوات.