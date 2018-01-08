البحرين ترفع أسعار البنزين بشكل مفاجئ: الجيد 140 فلس والممتاز 200 فلس

2018-01-08 - 2:31 م

مرآة البحرين: رفعت البحرين بشكل مفاجئ أسعار البنزين، في اتصالات هاتفية أجراها مسؤولون في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بمحطات التزود بالوقود في البلاد.

وأغلقت محطات التزود بالوقود بشكل مفاجئ، ليتم رفع التسعيرة بواقع 140 فلسا للتر الواحد عن النوع الجيد، و200 فلسا للتر الواحد عن النوع الممتاز.

ولاحقا أصدرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بيانا قالت فيه:

بناءاً على مراجعة الأسعار الخليجية و العالمية ، حيث تقرر تطبيق الأسعار المُعدَّلة بأن يباع الجازولين الجيد ) 91 أوكتين ) بسعر 140 فلس للتر الذي كان يبلغ 125 فلس للتر، حين سيباع الجازولين الممتاز ( 95 أوكتين) بسعر 200 فلس للتر الذي كان يبلغ 160 فلس للتر. حيث تبلغ نسبة الارتفاع في سعر الجازولين الممتاز في حدود 25% و 12% فقط للجازولين الجيد.

وقد بلغ مستوى الدعم لوقود الجازولين الجيد والممتاز سنة 2017 ما يقارب 41 مليون دينار بحريني ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 إلى أكثر من 66 مليون دينار بحريني. والجدير بالذكر بأن سعر الجازولين الجيد المعدل لا يزال مدعوماً بنسبة أكثر من 33 % ، كما يُباع حالياً بدول مجلس التعاون الخليجي بأسعار تتراوح بين 180-205 فلساً للتر الواحد. وذلك من ضمن إصلاحات اقتصادية واسعة اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة انخفاض الأسعار وإعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية لتحقيق التوازن المالي وتقليص الفارق في الأسعار الخليجية والعالمية.

وقد صرح معالي وزير النفط، بأن أسعار النفط العالمية اتخذت منذ عام 2016 اتجاه تصاعدي ، تلاها ارتفاع في أسعار مشتقات البترول العالمية. وقد اعتمدت عدد من الدول الخليجية اتباع آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية، الا أن الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.

ومع مطلع العام الجاري رفعت السعودية أسعار المحروقات، لكنها لاحقا أصدرت قرارات بتعويض المواطنين بشكل مباشر.