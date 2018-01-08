» أخبار

الاستئناف: السجن سنتين وثلاث لثلاثة متهمين بالتجمهر في الديه

2018-01-08 - 3:05 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة الأحكام الصادرة على 3 مستأنفين في قضية تجمهر بمنطقة الديه وحرق إطارات، بسجن اثنين منهم 3 سنوات والثالث سنتين، كما خفضت عقوبة مستأنفين آخرين من السجن 5 سنوات إلى الحبس 3 سنوات.

وكانت السلطات وجهت لسبعة متهمين أنهم في 12 يناير/كانون الثاني 2017 بمنطقة فريج السقاية في الديه تجمهورا وقاموا بحرق حاوية قمامة باستخدام عبوات المولوتوف.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus