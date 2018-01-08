الاستئناف: السجن سنتين وثلاث لثلاثة متهمين بالتجمهر في الديه

2018-01-08 - 3:05 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة الأحكام الصادرة على 3 مستأنفين في قضية تجمهر بمنطقة الديه وحرق إطارات، بسجن اثنين منهم 3 سنوات والثالث سنتين، كما خفضت عقوبة مستأنفين آخرين من السجن 5 سنوات إلى الحبس 3 سنوات.

وكانت السلطات وجهت لسبعة متهمين أنهم في 12 يناير/كانون الثاني 2017 بمنطقة فريج السقاية في الديه تجمهورا وقاموا بحرق حاوية قمامة باستخدام عبوات المولوتوف.