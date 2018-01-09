‎تجمع الوحدة الوطنية يرفض رفع أسعار البنزين: قرار خطير ما لم يتزامن تنفيذه مع تطبيق الزيادات المنتظرة في المعاشات

2018-01-09 - 3:59 ص

مرآة البحرين: أعلن تجمع الوحدة الوطنية رفضه التام للزيادة الجديدة في أسعار البنزين الممتاز والجيد بنسبة 25% و 12% والتي قررتها ونفذتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشكل مفاجئ .

وقال في بيان الاثنين (8 يناير/ كانون الثاني 2018) إن "مباغتة هيئة النفط والغاز للمواطنين بقرارها بزيادة أسعار البنزين مقصود منه وضع المواطن البحريني أمام الأمر الواقع بتجاوز تام لدور الجهاز التشريعي ودون استصحاب للترتيبات والاجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المواطن البحريني وخاصة فئة محدودي الدخل من زيادات جديدة تلقي بأعباء أضافية على مصروفاتهم الأساسية دون تطبيق أية زيادة في الأجور والمرتبات".

وطالب التجمع الحكومة وقطاعها الاقتصادي والخدمي بـ"الانتباه للنتائج المترتبة على مثل هذه القرارات المفاجئة والتي تؤدي الى مضاعفة الضغوط على المواطنين محدودي الدخل والدفع لإدخال فئة كبيرة من المواطنين البحرينيين في دائرة الفقر".

وأشار التجمع إلى "أهمية سعي الدولة لإيجاد البدائل لزيادة إيراداتها ورفع الإنتاج بدلاً عن اللجوء في كل مرة الى زيادة الأسعار وفرض الرسوم على المواطنين".

ودعا مجلس النواب لـ"القيام بدوره في حماية حقوق المواطنين بالمطالبة بشكل حاسم بوقف تنفيذ هذا القرار الخطير ما لم يتزامن تنفيذه مع تطبيق الزيادات المنتظرة في معاشات المواطنين واجورهم التي لم تعد تكفي احتياجاتهم الضرورية".