البحرين تختتم أعمال منتدى سياسي باتهام قطر باقتطاع أراضٍ بحرينية

2018-01-09 - 6:25 ص

مرآة البحرين: اتهم مؤتمر أقيم في البحرين الاثنين (8 يناير/ كانون الثاني 2018) باقتطاع جزء من حدودها السيادية، وتجنيس بحرينيين بهدف الإخلال بالتركيبة السكانية في البلاد.

المنتدى الذي أقامه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" بعنوان "قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط" قال في بيانه الختامي إن البحرين خسرت جزءا من كيانها السيادي التاريخي الثابت والموثق حين اقتطعت قطر من حدودها السيادية.

واتهم البيان قطر بـ "تزوير عشرات الوثائق التاريخية، وصولا إلى عملية نهب منظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية" خلال الاحتكام لمحكمة لاهاي تسعينات القرن الماضي لتسوية النزاع الحدودي بين البلدين.

كما قال البيان إن قطر عملت على استغلال ملف التجنيس لتنفيذ أجندة تخريبية من خلال المساس عمدا بالتركيبة الديمغرافية في المملكة، ومحاولة ضرب النسيج المجتمعي للإضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا، وذلك من خلال انتهاج سياسة تجنيس لأفراد من عائلات تنتمي لمكون واحد عن طريق تقديم إغراءات مادية واجتماعية".

وقامت البحرين بتجنيس عشرات الآلاف من السنة من باكستان وسوريا واليمن والأردن لتغيير التركيبة الديمغرافية التي يمثل غالبيتها الشيعة.

وتبدي البحرين انزعاجها من قطر على خلفية تجنيسها لأفراد من عوائل سنية عربية مثل المهندي والجلاهمة الذين يعملون غالبيتهم في الجيش أو يتقلدون مناصب سيادية.