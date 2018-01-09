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وزير الداخلية السعودي يزور البحرين ويلتقي الملك وولي العهد ورئيس الوزراء
2018-01-09 - 1:53 م
مرآة البحرين: وصل وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود للعاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد أمني سعودي رفيع، والتقى خلال الزيارة الملك وولي العهد ورئيس الوزراء، في لقاءات متفرقة.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن لقاء الوزير بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة جرى خلاله مناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك، فيما نقل بيان آخر عن ولي العهد سلمان بن حمد إشادته بـ "الدور المحوري للسعودية في دعم مسيرة التعاون على المستويين الخليجي والعربي".
من جانبه قال رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة أن "أمن البحرين هو أمن السعودية وأمن السعودية هو أمن البحرين وسنظل دوما شاكرين ومقدرين ما تقدمه المملكة العربية السعودية".
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