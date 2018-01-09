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الرئيس الفرنسي يبعث برسالة خطية لملك البحرين ويدعوه لزيارة باريس

2018-01-09 - 1:59 م

مرآة البحرين: تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتضمن دعوة لزيارة باريس.

ووفق وكالة أنباء البحرين فإن الرسالة تضمنت دعم فرنسا "لجهود البحرين في مكافحة وتمويل الإرهاب بشتى أشكاله والعلاقات الثنائية والتعاون المشترك".

وسلمت الرسالة السفيرة سيسيل لونجيه سفيرة فرنسا لدى البحرين.

 

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