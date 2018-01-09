بالصور: استمرار فرض الإقامة الجبرية على آية الله قاسم

2018-01-09 - 2:14 م

مرآة البحرين: واصلت السلطات البحرينية (الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018) فرض الإقامة الجبرية على الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم، وذلك لليوم الـ 232 على التوالي.

وأظهرت صور بثها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي استمرار المدرعات والمركبات الأمنية في محاصرة منزل آية الله قاسم الذي خضع لعملية جراحية قبل شهر، إلا أنه عاد بعد أيام من العملية لمقر إقامته الذي يخضع لحصار أمني شديد.

وتعاني بلدة الدراز التي يقطنها آية الله قاسم، لحصار منذ يونيو/حزيران 2016، وكانت السلطات قالت إن السبب يعود لاعتصام الدراز المقام عند منزل قاسم، لكنها بعد فض الاعتصام بالقوة في مايو/أيار 2017 لم ترفع الحصار، واستمرت في فرضه حتى لحظة كتابة الخبر.