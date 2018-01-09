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رويترز: البحرين ترفع أسعار البنزين لتحسين مالية الدولة
2018-01-09 - 2:22 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة أنباء البحرين نقلا عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز إن البحرين رفعت أسعار البنزين يوم الاثنين لجعلها أكثر اقترابا من المستويات الدولية.
وارتفع سعر البنزين اوكتين91 إلى 140 فلسا للتر (37 سنتا أمريكيا) من 125 فلسا، في حين زاد سعر البنزين اوكتين92 إلى 200 فلس للتر من 160 فلسا. ورغم هذه الزيادة فإن أسعار البنزين في البحرين تبقى بين الأدنى في العالم.
وتتعرض ميزانية الدولة الخليجية الصغيرة لضغوط شديدة من تكلفة الدعم الذي يبقي أسعار الوقود منخفضة. ولم تذكر الوكالة حجم الأموال التي ستدخرها الحكومة من رفع أسعار البنزين.
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