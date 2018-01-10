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محكمة عسكرية تنظر اليوم استئناف الحكم بإعدام 6 بحرينيين
صورة لقائد الجيش مجتمعا بالسفير الأمريكي (21 نوفمبر 2017)
2018-01-10 - 4:35 ص
مرآة البحرين: تعقد اليوم الأربعاء (10 يناير/ كانون الثاني 2018) أولى جلسات استئناف الحكم بإعدام 6 بحرينيين الصادر عن محكمة عسكرية بعد تعديل دستوري منح القضاء العسكري الحق في محاكمة مدنيين.
وقضت المحكمة ( 26 الشهر الماضي) بإعدام 5 مدنيين وعسكري بعد أن دانتهم بالتخطيط لاغتيال قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة، على الرغم من نفيهم التهم وتأكيدهم أن ان اعترافات دينوا بموجبها انتزعت منهم تحت التعذيب.
ورفع هذا الحكم عدد المحكومين بالإعدام إلى 14 محكوما.
ودعت منظمات حقوقية البحرين إلى التراجع عن محاكمة المدنيين عسكريا، إلا أنها رفضت الاستجابة لتلك الدعوات.
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