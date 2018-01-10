السعوديون غاضبون: #البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا

بحرينيون يطالبون بوقف التجنيس السياسي في البلاد (أرشيفية)

2018-01-10 - 5:44 ص

مرآة البحرين: عبر سعوديون عن غضبهم من التجنيس السياسي في البحرين؛ مشيرين إلى أن المجنسين البحرينيين يستفيدون من معاملتهم كخليجيين في سوق العمل السعودية.

وتحت وسم #البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا انتقد مغردون السياسة البحرينية في منح الجنسية للأجانب داعين السلطات السعودية إلى فرض قيود على البحرينيين.

وذكر المغرد بدر الحربي أن كثير من اليمنيين الذين يحملون الجنسية البحرينية لديهم محلات في أكبر أسواق الذهب في جدة (...) للاسف أشقائنا في البحرين يصدرون لنا الاضرار.

#البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا

هذا 👇سوق اليمامة للذهب .. أكبر أسواق الذهب في جدة.. كثير من اصحاب المحلات يمنيين معهم الجنسية البحرينية.. وعشان تتأكد شف محيط المنطقة هناك أكثر السيارات بلوحات مملكة البحرين.

للاسف اشقائنا في البحرين يصدرون لنا الاضرار.. #البحرين pic.twitter.com/hgG14OGC7I — بدر الحربي 🇸🇦 (@bedro22) January 8, 2018

أما المغردة موضي البقمي فقالت إن اليمني يذهب للبحرين لأخذ الجنسيه ويعود للسعوديه ليزاحم أهل البلد، داعية إلى فرض قيود على حامل الجنسيه البحرينية.

#البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا

يذهب اليمني للبحرين لأخذ الجنسيه ويعود للسعوديه نافش ريشه ليزاحم أهل البلد ويتحايل عليهم

يجب فرض قيود على حامل الجنسيه البحرينية ومعاملتهم معامله مختلفه عن الدول الخليجيه الأخرى — موضي البقمي (@211Mood) January 8, 2018

عبدالعزيز بدّاح قال "بالأرقام جنست البحرين نحو 40 الف يمني وجميعهم يعملون في السعودية، مهزلة". ولا يمكن لـ "مرآة البحرين" التحقق من صحة هذه الأرقام.

وجنّست البحرين عشرات الآلاف منذ مطلع الألفية الجديدة بينهم يمنيين وباكستانيين وسوريين بهدف تغيير التركيبة السكانية في البلاد.

#البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا بالأرقام جنست البحرين نحو 40 الف يمني وجميعهم يعملون في السعودية، مهزلة. — عبدالعزيز بداح (@s2mlEAAK7h0yhNn) January 8, 2018

وقال مغرد آخر "من المفارقات الغريبه والعجيبه ان اليمني يأخذ الجنسيه البحرينيه لا من اجل العمل او الإقامة في البحرين إنما من أجل أن يتحايل على قوانين وأنظمة العمل في السعوديه.