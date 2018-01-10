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السعوديون غاضبون: #البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا

بحرينيون يطالبون بوقف التجنيس السياسي في البلاد (أرشيفية)
بحرينيون يطالبون بوقف التجنيس السياسي في البلاد (أرشيفية)

2018-01-10 - 5:44 ص

مرآة البحرين: عبر سعوديون عن غضبهم من التجنيس السياسي في البحرين؛ مشيرين إلى أن المجنسين البحرينيين يستفيدون من معاملتهم كخليجيين في سوق العمل السعودية.

وتحت وسم #البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا انتقد مغردون السياسة البحرينية في منح الجنسية للأجانب داعين السلطات السعودية إلى فرض قيود على البحرينيين.

وذكر المغرد بدر الحربي أن كثير من اليمنيين الذين يحملون الجنسية البحرينية لديهم محلات في أكبر أسواق الذهب في جدة (...) للاسف أشقائنا في البحرين يصدرون لنا الاضرار.

 

 

أما المغردة موضي البقمي فقالت إن اليمني يذهب  للبحرين لأخذ الجنسيه ويعود للسعوديه  ليزاحم أهل البلد، داعية إلى فرض قيود على حامل الجنسيه البحرينية.

 

 

عبدالعزيز بدّاح قال "بالأرقام جنست البحرين نحو 40 الف يمني وجميعهم يعملون في السعودية، مهزلة". ولا يمكن لـ "مرآة البحرين" التحقق من صحة هذه الأرقام.

وجنّست البحرين عشرات الآلاف منذ مطلع الألفية الجديدة بينهم يمنيين وباكستانيين وسوريين بهدف تغيير التركيبة السكانية في البلاد.

 

 

وقال مغرد آخر "من المفارقات الغريبه والعجيبه ان اليمني يأخذ الجنسيه البحرينيه لا من اجل العمل او الإقامة في البحرين إنما من أجل أن يتحايل على قوانين وأنظمة العمل في السعوديه.

 

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