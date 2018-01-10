ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة بعد رفع أسعار البنزين
2018-01-10 - 1:52 م
مرآة البحرين: شهدت أسواق البحرين ارتفاعا لعدد كبير في أسعار المواد والمنتجات الغذائية بنسب تتراوح بين 10% و20% بعد تعديل أسعار الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز.
وفي استطلاع ميداني أجرته صحيفة أخبار الخليج المحلية لوحظ أن غالبية الأسواق والمحلات قامت برفع أسعار الفواكه والخضراوات بنسب متفاوتة تتراوح بين 10% و15%، حيث ارتفع سعر البطيخ والبرتقال والموز حوالي 200 فلس للكيلو مقارنة بأسعارها السابقة. فيما ارتفعت أسعار الخضراوات بنسب تتراوح بين 15 و20%، أبرزها البصل والبطاطس والجزر بحوالي 150 فلسا للكيلو مقارنة بأسعارها السابقة.
اما بخصوص المواد الغذائية فارتفع سعر السمك بنسبة 20%، إذ ارتفع كيلو الصافي من دينارين ونصف الدينار إلى 3 دنانير (بحسب الحجم)، وارتفع سعر كيلو سمك الشعري من 3 دنانير إلى 3.5 دنانير، وسمك الكنعد من 3.5 دنانير إلى 4 دنانير.
وارتفع سعر كيلو اللحم من دينارين و800 إلى 3 دنانير للكيلو في بعض الأسواق المركزية، فيما حافظت منتجات الألبان المحلية على أسعارها السابقة من دون أي تغيير، مع توقعات بتعديل الأسعار مستقبلا.
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