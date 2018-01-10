» اقتصاد

ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة بعد رفع أسعار البنزين

2018-01-10 - 1:52 م

مرآة البحرين: شهدت أسواق البحرين ارتفاعا لعدد كبير في أسعار المواد والمنتجات الغذائية بنسب تتراوح بين 10%‏ و20%‏ بعد تعديل أسعار الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز.

وفي استطلاع ميداني أجرته صحيفة أخبار الخليج المحلية لوحظ أن غالبية الأسواق والمحلات قامت برفع أسعار الفواكه والخضراوات بنسب متفاوتة تتراوح بين 10%‏ و15%، حيث ارتفع سعر البطيخ والبرتقال والموز حوالي 200 فلس للكيلو مقارنة بأسعارها السابقة. فيما ارتفعت أسعار الخضراوات بنسب تتراوح بين 15 و20%‏، أبرزها البصل والبطاطس والجزر بحوالي 150 فلسا للكيلو مقارنة بأسعارها السابقة.

اما بخصوص المواد الغذائية فارتفع سعر السمك بنسبة 20%، إذ ارتفع كيلو الصافي من دينارين ونصف الدينار إلى 3 دنانير (بحسب الحجم)، وارتفع سعر كيلو سمك الشعري من 3 دنانير إلى 3.5 دنانير، وسمك الكنعد من 3.5 دنانير إلى 4 دنانير.

وارتفع سعر كيلو اللحم من دينارين و800 إلى 3 دنانير للكيلو في بعض الأسواق المركزية، فيما حافظت منتجات الألبان المحلية على أسعارها السابقة من دون أي تغيير، مع توقعات بتعديل الأسعار مستقبلا.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus